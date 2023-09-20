Первый день моей жизни
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Паоло Дженовезе
Актеры:
Сара Серрайокко, Тони Сервилло, Маргерита Буи, Виттория Пуччини, Габриеле Кристини, Алессандро Тибери, Лино Гуанчале, Елена Лиетти, Валерио Мастандреа, Лидия Витале, Томас Трабакки, Антонио Джерарди
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
122 минуты
Дождливой ночью в жизнь четырех отчаявшихся людей — мужчины, двух женщин и подростка — входит таинственный незнакомец. Он предлагает провести этим людям неделю в пустующем отеле и дает им шанс переиграть судьбу. Невидимые для окружающих, герои свободно передвигаются по городу и наблюдают, каким мир становится без них. Но кто он, их таинственный проводник? И найдут ли они в себе силы начать все сначала и снова полюбить жизнь?
Сегодня
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, суббота
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, вторник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
26 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
25 сентября, понедельник 00:00
24 сентября - 4 октября
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября