Первый день моей жизни

Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Паоло Дженовезе

Актеры: Сара Серрайокко, Тони Сервилло, Маргерита Буи, Виттория Пуччини, Габриеле Кристини, Алессандро Тибери, Лино Гуанчале, Елена Лиетти, Валерио Мастандреа, Лидия Витале, Томас Трабакки, Антонио Джерарди

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 122 минуты

Дождливой ночью в жизнь четырех отчаявшихся людей — мужчины, двух женщин и подростка — входит таинственный незнакомец. Он предлагает провести этим людям неделю в пустующем отеле и дает им шанс переиграть судьбу. Невидимые для окружающих, герои свободно передвигаются по городу и наблюдают, каким мир становится без них. Но кто он, их таинственный проводник? И найдут ли они в себе силы начать все сначала и снова полюбить жизнь?