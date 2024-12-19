Первая ведьма: Новые души
Премьера:
19.12.2024
Режиссер:
Тавиват Вантха
Актеры:
Надеч Кугимия, Нуттхатча Падован, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди
Жанр:
Боевик, Ужасы
Продолжительноcть:
112 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.
21 декабря, суббота
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
22 декабря, воскресенье
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
23 декабря, понедельник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
24 декабря, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
25 декабря, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Алмаз Синема
21 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
22 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:35
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
23 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
24 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
25 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
17 августа - 25 декабря 2023
28 декабря - 21 декабря 2023
11 - 26 декабря
5 - 25 декабря
19 - 25 декабря
26 - 31 декабря