Первая ведьма: Новые души

Премьера: 19.12.2024

Режиссер: Тавиват Вантха

Актеры: Надеч Кугимия, Нуттхатча Падован, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди

Жанр: Боевик, Ужасы

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.