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Первая ведьма: Новые души

Первая ведьма: Новые души

Премьера:
19.12.2024
 
Режиссер:
Тавиват Вантха
  
Актеры:
Надеч Кугимия, Нуттхатча Падован, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди
  
Жанр:
Боевик, Ужасы
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

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