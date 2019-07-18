Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Рон Ховард

Актеры:

Жанр: документальный, биографический

Продолжительноcть: 114 мин

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.