Паваротти
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Рон Ховард
Актеры:
Жанр:
документальный, биографический
Продолжительноcть:
114 мин
Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.
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31 июля, среда
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