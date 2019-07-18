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Паваротти

Паваротти

Страна:
Великобритания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Рон Ховард
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный, биографический
  
Продолжительноcть:
114 мин
  

Проделав долгий путь от сына простого пекаря до лучшего тенора в истории, он собирал до 500 тысяч зрителей и дважды попадал в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти по сей день символизирует недосягаемую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизни людей по всему миру лучше.

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