Папуля
Премьера:
11.07.2024
Режиссер:
Кристи Холл
Актеры:
Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос А.Гонсалес, Шеннон Гэннон
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
Случайный разговор, завязавшийся между пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта, внезапно оказывается необычайно важным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.
13 июля, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 июля, воскресенье
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 июля, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 июля, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 июля, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
14 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
15 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
16 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
17 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
6 - 17 июля
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