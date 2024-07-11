Премьера: 11.07.2024

Режиссер: Кристи Холл

Актеры: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос А.Гонсалес, Шеннон Гэннон

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

Случайный разговор, завязавшийся между пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта, внезапно оказывается необычайно важным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.