Овердрайв
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 20.07.2017
Режиссер:
Антонио Негрет
Актеры:
Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Клеменс Шик, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Фабиан Волфром, Филипп Орель, Абрахам Белага
Жанр:
экшен, криминал
Продолжительноcть:
93 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,81
Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.
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