Остров собак

Страна: Германия, США, 2018

Премьера: в РФ 03.05.2018

Режиссер: Уэс Андерсон

Актеры: Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Джефф Голдблюм, Боб Бэлабан, Скарлетт Йоханссон, Кортни Б. Вэнс

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 101 мин

В Японии собаки впали в немилость из-за того, что они якобы являются переносчиками собачьего гриппа и других вредных для людей болезней. По этой причине их переселяют на отдельный остров, где четвероногие ведут борьбу за выживание, кто как может. Однако мальчик Атари не может смириться с потерей любимца и отправляется на его поиски, которые приводят к раскрытию заговора на государственном уровне.