Остров собак
Страна:
Германия, США, 2018
Премьера:
в РФ 03.05.2018
Режиссер:
Уэс Андерсон
Актеры:
Брайан Крэнстон, Кою Ранкин, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Грета Гервиг, Джефф Голдблюм, Боб Бэлабан, Скарлетт Йоханссон, Кортни Б. Вэнс
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
101 мин
В Японии собаки впали в немилость из-за того, что они якобы являются переносчиками собачьего гриппа и других вредных для людей болезней. По этой причине их переселяют на отдельный остров, где четвероногие ведут борьбу за выживание, кто как может. Однако мальчик Атари не может смириться с потерей любимца и отправляется на его поиски, которые приводят к раскрытию заговора на государственном уровне.
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