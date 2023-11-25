Новогодний шеф

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Василий Ровенский

Актеры: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Владислав Миллер, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Илья Любимов, Ирина Темичева, Павел Ворожцов, Андрей Петелько, Дарья Урсуляк, Ольга Волкова, Аристарх Ливанов, Ирина Ракшина, Андрей Ургант, Галина Сазонова

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 88 минут

Виктор — владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы. Но наступает 31 декабря, и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и знает, что у Олеси есть особый дар — пробуждать у людей своими блюдами самые лучшие воспоминания. Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?