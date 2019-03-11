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Норм и Несокрушимые: ключи от королевства

Норм и Несокрушимые: ключи от королевства

Страна:
Индия, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Тим Молтби
  
Актеры:
Энди Тот, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Ли Токар
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда...

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