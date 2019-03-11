Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
Страна:
Индия, США, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Тим Молтби
Актеры:
Энди Тот, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Ли Токар
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
91 мин
Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда...
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|14:40
|Союз (Алексин)
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Союз (Алексин)
17 марта, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Союз (Алексин)
18 марта, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Союз (Алексин)
19 марта, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Союз (Алексин)
20 марта, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:40
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:20
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40
17 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:20
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40
18 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:20
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40
19 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:20
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40
20 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:20
|Союз (Алексин)
|
10:00
14:40