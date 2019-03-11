Норм и Несокрушимые: ключи от королевства

Страна: Индия, США, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Тим Молтби

Актеры: Энди Тот, Майя Кэй, Дженнифер Кэмерон, Алан Марриотт, Ли Токар

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 91 мин

Обаятельный мишка по имени Норм избран королем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк, где вручают почетную награду – Золотой ключ от Королевства. Пока герой купается в лучах славы, дерзкий грабитель под видом Норма похищает ценный трофей и организует серию ограблений банков. Чтобы восстановить свое доброе имя, Норм отправляется в погоню за бандитами, но в это время преступная корпорация вынашивает план превращения арктического льда в бутилированную воду популярного брэнда...