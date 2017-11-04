МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 11.11.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
49 мин
Смотрите в 62-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Йоко», «Деревяшки» и заключительную серию «Аркадия Паровозова»!
Сегодня
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Стрела (Дубна)
|10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:40
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00
Завтра
|ДКЖкино
|
11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:00
|Киреевский ГДК
|
10:00
|Стрела (Дубна)
|
10:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:00