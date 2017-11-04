МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 11.11.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 49 мин

Смотрите в 62-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Йоко», «Деревяшки» и заключительную серию «Аркадия Паровозова»!