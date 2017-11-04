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МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята

МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.11.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
49 мин
  

Смотрите в 62-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Волшебный фонарь», «Йоко», «Деревяшки» и заключительную серию «Аркадия Паровозова»!

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