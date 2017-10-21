МУЛЬТ в кино. Выпуск №61. Дети, вперед!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 28.10.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 55 мин

Смотрите в 61-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и заключительную серию первого сезона «Джингликов».