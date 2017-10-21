МУЛЬТ в кино. Выпуск №61. Дети, вперед!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 28.10.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
55 мин
Смотрите в 61-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и заключительную серию первого сезона «Джингликов».
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:35
|ДК Белёва
Завтра
|11:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|11:35
|ДК Белёва
Сегодня
|ДК Белёва
|
11:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|ДК Белёва
|
11:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:35