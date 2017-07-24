Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 22.07.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Уже успели отдохнуть? А сколько еще приключений нас ждет этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» — с 22 июля. А в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Ангел Бэби» и «Сказочный патруль»