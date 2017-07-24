МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 22.07.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Уже успели отдохнуть? А сколько еще приключений нас ждет этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» — с 22 июля. А в нем — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Ангел Бэби» и «Сказочный патруль»
Сегодня
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|ДКЖкино
Завтра
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
10:35
Завтра
|ДКЖкино
|
12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
10:35