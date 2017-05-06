МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 13.05.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
47 мин
Барбоскины найдут ценный артефакт, а Лео и Тиг спасут тайгу от пожара. В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Ангел Бэби», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Барбоскины», «Тима и Тома».
Сегодня
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25
|ДКЖкино
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:00
|ДК Белёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Киреевский ГДК
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25
|ДКЖкино
|14:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|14:00
|ДК Белёва
|14:00
|Стрела (Дубна)
|14:00
|Киреевский ГДК
Сегодня
|ДК Белёва
|
14:00
|ДКЖкино
|
11:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00
Завтра
|ДК Белёва
|
14:00
|ДКЖкино
|
11:25
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
14:00
|Киреевский ГДК
|
14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
|Стрела (Дубна)
|
14:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
14:00