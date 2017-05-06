МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 13.05.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 47 мин

Барбоскины найдут ценный артефакт, а Лео и Тиг спасут тайгу от пожара. В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Ангел Бэби», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Барбоскины», «Тима и Тома».