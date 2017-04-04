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Мстители: Эра Альтрона

Мстители: Эра Альтрона

Страна:
США, 2015
 
Премьера:
в РФ 23.04.2015
 
Режиссер:
Джосс Уидон
  
Актеры:
Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Сэмьюэл Л. Джексон, Аарон Джонсон, Элизабет Олсен, Джеймс Спэйдер, Коби Смолдерс, Том Хиддлстон, Энди Серкис, Идрис Эльба, Пол Беттани, Стеллан Скарсгард, Дон Чидл
  
Жанр:
фантастика, экшен
  
Бюджет:
$250 000 000
  
Сбор в мире:
$1 354 943 000
 
Сбор в России:
$31 975 306
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,29
          
 

Железному Человеку, Капитану Америка, Тору, Халку, Черной Вдове и Соколиному глазу вновь предстоит объединиться в команду Мстителей, чтобы противостоять новому могущественному врагу — Альтрону, одержимому желанием уничтожить людей, которых он считает ошибкой природы. Величайших героев Земли ждут нелегкие испытания, объединение с новыми союзниками, Алой Ведьмой и Ртутью, и невиданные по масштабам сражения.

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