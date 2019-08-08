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Мобильный воин Гандам: Нарратив

Мобильный воин Гандам: Нарратив

Страна:
Япония, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.08.2019
 
Режиссер:
Сюнъити Ёсидзава
  
Актеры:
  
Жанр:
аниме, фантастика
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

История о галактических войнах, главным оружием в которых являются высокотехнологичные машины, называемые Мобильными Доспехами или Воинами, и их пилоты — представители новой ступени эволюции. Человечество покорило звезды и создало колонии в самых разных уголках космоса. Одна из таких колоний решила отделиться от Земли и объявила ей войну. В 0097 году Вселенского Века, спустя год после серьезного военного конфликта, едва не приведшего к глобальной катастрофе, человечеству, казалось бы, ничто не угрожает… Пока на земной орбите не был замечен давно исчезнувший Золотой Мобильный Доспех, появление которого грозит изменить судьбу всей Вселенной.

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