ММКФ-2019: Последняя любовь Казановы

Страна: Франция, 2019

Режиссер: Бенуа Жако

Актеры: Венсан Линдон, Стэйси Мартин, Валерия Голино, Джулия Рой, Нэнси Тейт, Анна Коттис, Хейли Кармайкл, Кристиан Эриксон, Нэйтан Уиллкокс, Джезутасан Антонитасан

Жанр: драма, исторический, мелодрама

Продолжительноcть: 98 мин

После очередного любовного скандала легендарный покоритель женских сердец Казанова, азартный игрок и неутомимый искатель удовольствий, вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом незнакомом, охваченном пороком городе он встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Чтобы добиться ее расположения, великий соблазнитель готов на все, но сумасбродная красавица всякий раз ускользает из объятий венецианца. Она сводит Казанову с ума, утверждая, что станет его, как только тот перестанет ее желать…