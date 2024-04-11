Манкимэн
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Дев Пател
Актеры:
Шарлто Копли, Дев Пател, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Брахим Чаб, Випин Шарма, Питобаш, Джозеф Дж.У.Тейлор, Надеш Бхонсле, Джино Ачанкунджу Сэмюэль, Андрес Леви
Жанр:
Боевик, Триллер
Продолжительноcть:
122 минуты
Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.
Сегодня
Завтра
13 апреля, суббота
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
17:30
|Люксор Тула
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Алмаз Синема
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
10:50
|Люксор Тула
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
17:30
|Люксор Тула
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Алмаз Синема
|
20:10
|Люксор Тула
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Алмаз Синема
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Алмаз Синема
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:50
19:15
21:40
|Люксор Тула
|
10:50
17:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:50
19:15
21:40
|Люксор Тула
|
10:50
17:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Люксор Тула
|
10:50
17:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Люксор Тула
|
10:50
17:30
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
16 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
17 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
15:45
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
17:50
19:35
21:25
18 апреля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
18 октября - 20 апреля 2023
11 - 17 апреля
19 августа - 14 апреля 2023
11 - 18 апреля
11 - 17 апреля
11 - 17 апреля