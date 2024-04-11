Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Дев Пател

Актеры: Шарлто Копли, Дев Пател, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Брахим Чаб, Випин Шарма, Питобаш, Джозеф Дж.У.Тейлор, Надеш Бхонсле, Джино Ачанкунджу Сэмюэль, Андрес Леви

Жанр: Боевик, Триллер

Продолжительноcть: 122 минуты

Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.