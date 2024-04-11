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Манкимэн

Манкимэн

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Дев Пател
  
Актеры:
Шарлто Копли, Дев Пател, Собхита Дхулипала, Сикандар Кхер, Брахим Чаб, Випин Шарма, Питобаш, Джозеф Дж.У.Тейлор, Надеш Бхонсле, Джино Ачанкунджу Сэмюэль, Андрес Леви
  
Жанр:
Боевик, Триллер
  
Продолжительноcть:
122 минуты
  

Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Все больше погружаясь в тайный мир, он сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей все. Имя ему — Манкимэн.

Сегодня
10:50
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Алмаз Синема
17:30
Люксор Тула
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:10
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:50
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Алмаз Синема
17:30
Люксор Тула
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Иллизиум (Новомосковск)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:10
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
13 апреля, суббота
10:50
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
17:30
Люксор Тула
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:10
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
10:50
Люксор Тула
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
17:30
Люксор Тула
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
20:10
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
13:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Алмаз Синема
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Сила добра
18 октября - 20 апреля 2023
Майский
Фея и Белый кит
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 14 апреля 2023
Люксор Тула
Манкимэн
11 - 18 апреля
Алмаз Синема
Дыши!
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Неожиданные связи
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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