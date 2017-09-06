Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 14.09.2017

Режиссер: Даррен Аронофски

Актеры: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Стивен МакХэтти, Кристен Уиг, Стефан Симчовиц, Йован Адепо

Жанр: драма, детектив

Продолжительноcть: 120 мин

Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь.