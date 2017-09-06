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Мама!

Мама!

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 14.09.2017
 
Режиссер:
Даррен Аронофски
  
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Стивен МакХэтти, Кристен Уиг, Стефан Симчовиц, Йован Адепо
  
Жанр:
драма, детектив
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь.

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Сегодня
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
00:05 Синема Стар
15 сентября, пятница
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Победа (Новомосковск)
20:20 Киносити
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
00:20 Синема Стар
16 сентября, суббота
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
00:20 Синема Стар
01:45 Киносити
17 сентября, воскресенье
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
00:20 Синема Стар
01:45 Киносити
18 сентября, понедельник
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
19 сентября, вторник
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Киносити
20:20 Победа (Новомосковск)
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:25 Союз (Алексин)
20 сентября, среда
10:05 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 Киносити
11:10 Синема Стар
11:50 Союз (Алексин)
12:10 Алмаз Синема
13:05 Киносити
13:20 Победа (Новомосковск)
13:40 Иллизиум (Новомосковск)
13:45 Синема Стар
15:30 Киносити
16:20 Алмаз Синема
17:05 Иллизиум (Новомосковск)
17:40 Союз (Алексин)
17:55 Киносити
19:00 Синема Стар
20:20 Победа (Новомосковск)
20:20 Киносити
20:30 Алмаз Синема
21:05 Киносити
21:15 Иллизиум (Новомосковск)
22:00 Синема Стар
22:35 Иллизиум (Новомосковск)
22:45 Киносити
22:50 Алмаз Синема
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