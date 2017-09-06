Мама!
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 14.09.2017
Режиссер:
Даррен Аронофски
Актеры:
Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Стивен МакХэтти, Кристен Уиг, Стефан Симчовиц, Йован Адепо
Жанр:
драма, детектив
Продолжительноcть:
120 мин
Драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, в пух и прах разрушающие их спокойную жизнь.
Сегодня
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
|00:05
|Синема Стар
15 сентября, пятница
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Киносити
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
|00:20
|Синема Стар
16 сентября, суббота
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
|00:20
|Синема Стар
|01:45
|Киносити
17 сентября, воскресенье
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
|00:20
|Синема Стар
|01:45
|Киносити
18 сентября, понедельник
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
19 сентября, вторник
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Киносити
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
20 сентября, среда
|10:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40
|Киносити
|11:10
|Синема Стар
|11:50
|Союз (Алексин)
|12:10
|Алмаз Синема
|13:05
|Киносити
|13:20
|Победа (Новомосковск)
|13:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:45
|Синема Стар
|15:30
|Киносити
|16:20
|Алмаз Синема
|17:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:40
|Союз (Алексин)
|17:55
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|20:20
|Победа (Новомосковск)
|20:20
|Киносити
|20:30
|Алмаз Синема
|21:05
|Киносити
|21:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:00
|Синема Стар
|22:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:45
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:25
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
00:05
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
15 сентября, пятница
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
00:20
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
16 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
01:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
00:20
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
17 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
01:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
00:20
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
18 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
19 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25
20 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
12:10
16:20
20:30
22:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:05
13:40
17:05
21:15
22:35
|Киносити
|
10:40
13:05
15:30
17:55
20:20
21:05
22:45
|Победа (Новомосковск)
|
13:20
20:20
|Синема Стар
|
11:10
13:45
19:00
22:00
|Союз (Алексин)
|
11:50
17:40
23:25