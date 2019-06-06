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Ма

Ма

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 13.06.2019
 
Режиссер:
Тейт Тейлор
  
Актеры:
Октавия Спенсер, Мисси Пайл, Люк Эванс, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни, Диана Сильверс, МакКэйли Миллер, Доминик Бёрджесс, Кори Фогельманис
  
Жанр:
триллер, ужасы
  
Продолжительноcть:
108 мин
  

Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.

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