Ма
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 13.06.2019
Режиссер:
Тейт Тейлор
Актеры:
Октавия Спенсер, Мисси Пайл, Люк Эванс, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни, Диана Сильверс, МакКэйли Миллер, Доминик Бёрджесс, Кори Фогельманис
Жанр:
триллер, ужасы
Продолжительноcть:
108 мин
Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|19:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
|23:25
|Киносити
Завтра
|10:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|19:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
|23:25
|Киносити
15 июня, суббота
|10:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|19:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
|23:25
|Киносити
|01:20
|Киносити
16 июня, воскресенье
|10:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|19:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
|23:25
|Киносити
|01:20
|Киносити
17 июня, понедельник
|10:30
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:55
|Киносити
|19:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|23:15
|Алмаз Синема
|23:25
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
20:40
23:15
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
20:40
23:15
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
15 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
20:40
23:15
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
01:20
16 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:50
20:40
23:15
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
01:20
17 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
20:40
23:15
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
18 июня, вторник
|Киносити
|
10:20
14:40
19 июня, среда
|Киносити
|
10:30
14:55
19:10
23:25
00:05