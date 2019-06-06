Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 13.06.2019

Режиссер: Тейт Тейлор

Актеры: Октавия Спенсер, Мисси Пайл, Люк Эванс, Джульетт Льюис, Эллисон Дженни, Диана Сильверс, МакКэйли Миллер, Доминик Бёрджесс, Кори Фогельманис

Жанр: триллер, ужасы

Продолжительноcть: 108 мин

Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату. Добро пожаловать к Ма.