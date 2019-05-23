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Куриоса

Куриоса

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.05.2019
 
Режиссер:
Лу Жене
  
Актеры:
Ноэми Мерлан, Нильс Шнайдер, Бенжамен Лаверн, Амира Касар, Камелия Джордана, Скали Делпейрат, Матильда Варнье, Мелоди Ричард, Дэмиен Боннар
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе фильма — дневники и письма известных светских персонажей того времени.

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