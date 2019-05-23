Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 30.05.2019

Режиссер: Лу Жене

Актеры: Ноэми Мерлан, Нильс Шнайдер, Бенжамен Лаверн, Амира Касар, Камелия Джордана, Скали Делпейрат, Матильда Варнье, Мелоди Ричард, Дэмиен Боннар

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 107 мин

Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе фильма — дневники и письма известных светских персонажей того времени.