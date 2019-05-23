Куриоса
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 30.05.2019
Режиссер:
Лу Жене
Актеры:
Ноэми Мерлан, Нильс Шнайдер, Бенжамен Лаверн, Амира Касар, Камелия Джордана, Скали Делпейрат, Матильда Варнье, Мелоди Ричард, Дэмиен Боннар
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
107 мин
Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе фильма — дневники и письма известных светских персонажей того времени.
Сегодня
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 мая, пятница
|21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
31 мая, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00