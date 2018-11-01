Крымский мост. Сделано с любовью!

Страна: Россия

Премьера: 01.11.2018

Режиссер: Тигран Кеосаян

Актеры: Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артём Ткаченко, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Сергей Газаров, Алёна Хмельницкая, Александр Ильин

Жанр: Комедия, Мелодрама

Продолжительноcть: 108 минут

Рейтинг: 3.40

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строится Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого строителя – есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он – роскошный карьерист на белом кабриолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают героиню Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту – жениться на американке и уехать в Голливуд. Юмор, по которому давно соскучилось наше кино, приключения и любовь – в долгожданной новой романтической комедии Тиграна Кеосаяна.