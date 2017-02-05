Красная черепаха
Страна:
Франция, Япония, Бельгия, 2016
Премьера:
в РФ 16.02.2017
Режиссер:
Михаэль Дюдок де Вит
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,3
Анимационный фильм — участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2016 года. История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы... Как в вечности — нет ни прошлого, ни будущего... Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти.
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