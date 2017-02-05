Красная черепаха

Страна: Франция, Япония, Бельгия, 2016

Премьера: в РФ 16.02.2017

Режиссер: Михаэль Дюдок де Вит

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,3

Анимационный фильм — участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2016 года. История человека, потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на тропическом острове, где только небо, облака, птицы... Как в вечности — нет ни прошлого, ни будущего... Это поэтическое, тонкое и волнующее, романтическое и сентиментальное размышление о главных вехах в жизни человека, о страхах, любви, борьбе за жизнь и смерти.