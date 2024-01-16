Из глубины

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Клаудио Фех

Актеры: Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттенборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик, Софи Макинтош, Еремиас Амуре, Дэвид Джей Биско, Скотт Кокер, Грейс Неттл, Дэвид Самартин, Ли Байфорд

Жанр: Боевик, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 90 минут

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?