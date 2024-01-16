Из глубины
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Клаудио Фех
Актеры:
Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттенборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик, Софи Макинтош, Еремиас Амуре, Дэвид Джей Биско, Скотт Кокер, Грейс Неттл, Дэвид Самартин, Ли Байфорд
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
90 минут
После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?
Сегодня
|
10:20
|Люксор Тула
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Стар
|
22:25
|Алмаз Синема
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Стар
|
22:25
|Алмаз Синема
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Стар
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Стар
|
21:50
|Люксор Тула
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Стар
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Стар
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Синема Стар
25 января, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
21:40
|Люксор Тула
|
10:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Синема Стар
|
22:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:55
21:40
|Люксор Тула
|
10:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
00:10
00:10
|Синема Стар
|
22:00
20 января, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
23:55
00:10
|Синема Стар
|
22:00
21 января, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
00:10
|Синема Стар
|
21:00
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
23:55
|Синема Стар
|
21:00
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:55
23:55
|Синема Стар
|
21:00
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
|Синема Стар
|
21:00
25 января, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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