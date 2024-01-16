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Из глубины

Из глубины

Премьера:
18.01.2024
 
Режиссер:
Клаудио Фех
  
Актеры:
Колм Мини, Филлис Логан, Уилл Аттенборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Мануэль Пасифик, Софи Макинтош, Еремиас Амуре, Дэвид Джей Биско, Скотт Кокер, Грейс Неттл, Дэвид Самартин, Ли Байфорд
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

После крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья. В водяном плену опасности поджидают со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях?

Сегодня
10:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Иллизиум (Новомосковск)
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
22:25
Алмаз Синема
Завтра
10:20
Люксор Тула
17:55
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
22:25
Алмаз Синема
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
10:20
Люксор Тула
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:00
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
10:20
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
21:50
Люксор Тула
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00
Синема Стар
25 января, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
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Объектив
19 августа - 21 января 2023
Люксор Тула
Тайна едкого дыма
27 декабря - 21 января 2023
Люксор Тула
Из глубины
18 - 25 января
Синема Стар
Задира
18 - 24 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Воздух
18 - 24 января
Кинотеатр (Суворов)
Великолепная пятерка
28 декабря - 19 января 2023
Иллизиум (Новомосковск)
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