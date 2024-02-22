Идеальные друзья
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Мэтт Уинн
Актеры:
Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Оливия Уилльямс, Эмбер Роуз Рева, Анна Рид, Элис Хенли, Сильвестер Грот, Дэвид Шаал, Джонатан Ливингстон
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 февраля, пятница
|
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 февраля, понедельник
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 февраля, вторник
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 февраля, среда
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
23 февраля, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
24 февраля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
25 февраля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
26 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
27 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
28 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
18 - 28 февраля
27 февраля, вторник 00:00
28 февраля, среда 00:00
19 августа - 25 февраля 2023
8 - 25 февраля
22 - 28 февраля