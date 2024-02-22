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Идеальные друзья

Идеальные друзья

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Мэтт Уинн
  
Актеры:
Руфус Сьюэлл, Алан Тьюдик, Индира Варма, Ширли Хендерсон, Оливия Уилльямс, Эмбер Роуз Рева, Анна Рид, Элис Хенли, Сильвестер Грот, Дэвид Шаал, Джонатан Ливингстон
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Супруги Сара и Том, решив продать свой шикарный дом в респектабельном районе Лондона, устраивают прощальную вечеринку для пары лучших друзей. Изысканные напитки, легкие закуски и приятная беседа — прекрасный план на вечер, в который никак не входила незваная гостья. Модная писательница Джессика — давняя знакомая компании — подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная сюрпризов…

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