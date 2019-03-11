Хрустальное небо вчерашнего дня

Страна: Китай, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Си Чао

Актеры: Су Шанцин, Ван Ибо

Жанр: аниме, мелодрама, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Сбор в мире: $12 061 164,00

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.