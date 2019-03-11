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Хрустальное небо вчерашнего дня

Хрустальное небо вчерашнего дня

Страна:
Китай, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Си Чао
  
Актеры:
Су Шанцин, Ван Ибо
  
Жанр:
аниме, мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  
Сбор в мире:
$12 061 164,00
 

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.

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