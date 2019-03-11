Хрустальное небо вчерашнего дня
Страна:
Китай, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Си Чао
Актеры:
Су Шанцин, Ван Ибо
Жанр:
аниме, мелодрама, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Сбор в мире:
$12 061 164,00
Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.
Сегодня
|16:30
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Завтра
|16:30
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16 марта, суббота
|16:30
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17 марта, воскресенье
|16:30
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18 марта, понедельник
|16:30
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19 марта, вторник
|16:30
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20 марта, среда
|16:30
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