Хорошее время

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Бен Сэфди, Джошуа Сэфди

Актеры: Роберт Паттинсон, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Бен Сэфди, Люк Эбрел, Сулейман Си Саване, Махадео Шиврадж, Эдгар Морайс, Клифф Мойлан

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 90 мин

После неудачного ограбления банка младший брат Константина Никаса попадает в тюрьму. Конни отправляется в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса; у него есть одна ночь, чтобы попробовать обогнать время и спасти брата, а заодно и себя, оказавшегося на грани гибели.