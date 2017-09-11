афиша
афиша
Регистрация
Хорошее время

Хорошее время

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Бен Сэфди, Джошуа Сэфди
  
Актеры:
Роберт Паттинсон, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Бен Сэфди, Люк Эбрел, Сулейман Си Саване, Махадео Шиврадж, Эдгар Морайс, Клифф Мойлан
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

После неудачного ограбления банка младший брат Константина Никаса попадает в тюрьму. Конни отправляется в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса; у него есть одна ночь, чтобы попробовать обогнать время и спасти брата, а заодно и себя, оказавшегося на грани гибели.

Купить билет
Сегодня
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
Завтра
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
30 сентября, суббота
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
1 октября, воскресенье
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
2 октября, понедельник
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
3 октября, вторник
14:35 ДКЖкино
21:10 ДКЖкино
4 октября, среда
20:50 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.