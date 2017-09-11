Хорошее время
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Бен Сэфди, Джошуа Сэфди
Актеры:
Роберт Паттинсон, Дженнифер Джейсон Ли, Баркхад Абди, Бен Сэфди, Люк Эбрел, Сулейман Си Саване, Махадео Шиврадж, Эдгар Морайс, Клифф Мойлан
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
90 мин
После неудачного ограбления банка младший брат Константина Никаса попадает в тюрьму. Конни отправляется в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса; у него есть одна ночь, чтобы попробовать обогнать время и спасти брата, а заодно и себя, оказавшегося на грани гибели.
4 октября, среда
|20:50
|ДКЖкино