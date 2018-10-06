Хэллфест
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 11.10.2018
Режиссер:
Грегори Плоткин
Актеры:
Эми Форсайт, Рейн Эдвардс, Бекс Тейлор-Клаус, Кристиан Балис, Мэттью Миркурио, Тони Тодд, Эль Грэхэм, Кортни Дитц, Микаэль Турек
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
83 мин
Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого — напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест — это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. Когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы попытаться пережить эту ночь...
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13 октября, суббота
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14 октября, воскресенье
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15 октября, понедельник
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16 октября, вторник
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17 октября, среда
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