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Гори, гори ясно

Гори, гори ясно

Страна:
США
 
Премьера:
23.05.2019
 
Режиссер:
Дэвид Яровески
  
Актеры:
Джексон А.Данн, Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Дженнифер Холланд, Грегори Алан Уилльямс, Стив Эйджи, Элизабет Бечка, Стивен Блекхарт, Кристиан Финлейсон, Теренс Розмор, Эмми Хантер, Беки Вальстрем
  
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Рейтинг:
6.60
 
 

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.

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