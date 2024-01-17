Гори, гори ясно

Страна: США

Премьера: 23.05.2019

Режиссер: Дэвид Яровески

Актеры: Джексон А.Данн, Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Дженнифер Холланд, Грегори Алан Уилльямс, Стив Эйджи, Элизабет Бечка, Стивен Блекхарт, Кристиан Финлейсон, Теренс Розмор, Эмми Хантер, Беки Вальстрем

Жанр: Фантастика, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 91 минута

Рейтинг: 6.60

Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.