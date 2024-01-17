Гори, гори ясно
Страна:
США
Премьера:
23.05.2019
Режиссер:
Дэвид Яровески
Актеры:
Джексон А.Данн, Элизабет Бэнкс, Мередит Хагнер, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Дженнифер Холланд, Грегори Алан Уилльямс, Стив Эйджи, Элизабет Бечка, Стивен Блекхарт, Кристиан Финлейсон, Теренс Розмор, Эмми Хантер, Беки Вальстрем
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
91 минута
Рейтинг:
6.60
Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим? Создатель фильмов «Стражи Галактики» и «Эксперимент «Офис» представляет радикально новый провокационный жанр: супергеройский хоррор.
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