Ералаш в кино
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 26.10.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Валерий Гаркалин, Андрей Кайков, Гарик Харламов, Наталья Медведева, Ольга Картункова, Николай Валуев, Михаил Полицеймако, Андрей Леонов, Наталья Варлей
Жанр:
короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
95 мин
Новые эпизоды всеми любимого сборника коротких фильмов для мальчишек, девчонок и их родителей на большом экране.
Сегодня
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15