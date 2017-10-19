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Ералаш в кино

Ералаш в кино

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
Валерий Гаркалин, Андрей Кайков, Гарик Харламов, Наталья Медведева, Ольга Картункова, Николай Валуев, Михаил Полицеймако, Андрей Леонов, Наталья Варлей
  
Жанр:
короткометражный, семейный
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Новые эпизоды всеми любимого сборника коротких фильмов для мальчишек, девчонок и их родителей на большом экране.

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