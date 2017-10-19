Ералаш в кино

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Разные

Актеры: Валерий Гаркалин, Андрей Кайков, Гарик Харламов, Наталья Медведева, Ольга Картункова, Николай Валуев, Михаил Полицеймако, Андрей Леонов, Наталья Варлей

Жанр: короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 95 мин

Новые эпизоды всеми любимого сборника коротких фильмов для мальчишек, девчонок и их родителей на большом экране.