Джунгли
Страна:
Россия, 2012
Премьера:
в РФ 29.11.2012
Режиссер:
Александр Войтинский
Актеры:
Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Марина Дюжева, Александр Половцев, Михаил Ефремов, Ирина Медведева
Жанр:
комедия, приключения
Продолжительноcть:
90 мин
Сбор в России:
$11 797 347,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на затерянном в океане острове. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.
Сегодня
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:35
|Победа (Новомосковск)
|23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 ноября, воскресенье
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|22:35
|Победа (Новомосковск)
6 ноября, понедельник
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|22:35
|Победа (Новомосковск)
7 ноября, вторник
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|22:35
|Победа (Новомосковск)
8 ноября, среда
|15:15
|Победа (Новомосковск)
|22:35
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19:10
23:40
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19:10
23:40
00:35
4 ноября, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
19:10
23:40
00:35
5 ноября, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
6 ноября, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
7 ноября, вторник
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35
8 ноября, среда
|Победа (Новомосковск)
|
15:15
22:35