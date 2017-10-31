Страна: Россия, 2012

Премьера: в РФ 29.11.2012

Режиссер: Александр Войтинский

Актеры: Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Марина Дюжева, Александр Половцев, Михаил Ефремов, Ирина Медведева

Жанр: комедия, приключения

Продолжительноcть: 90 мин

Сбор в России: $11 797 347,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,44

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на затерянном в океане острове. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.