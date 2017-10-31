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Джунгли

Джунгли

Страна:
Россия, 2012
 
Премьера:
в РФ 29.11.2012
 
Режиссер:
Александр Войтинский
  
Актеры:
Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Марина Дюжева, Александр Половцев, Михаил Ефремов, Ирина Медведева
  
Жанр:
комедия, приключения
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Сбор в России:
$11 797 347,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,44
          
 

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются на затерянном в океане острове. Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, наши герои продолжают выяснять отношения, постепенно переходя к настоящим боевым действиям. В довершение несчастий оказывается, что остров населен племенем воинствующих туземцев.

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