Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Дэвид Ало

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Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов...