Дозор джунглей
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Дэвид Ало
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов...
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|10:00 3D
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|11:20
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|12:10
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Синема Стар
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9 сентября, суббота
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|10:10 3D
|Синема Стар
|10:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Синема Стар
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25 3D
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10 сентября, воскресенье
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|12:10
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|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Синема Стар
|16:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Киносити
11 сентября, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00 3D
|Победа (Новомосковск)
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|Киносити
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|Синема Стар
|12:10
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|14:10
|Киносити
|14:20 3D
|Алмаз Синема
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12 сентября, вторник
|10:00 3D
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|10:10 3D
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|12:10
|Киносити
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|Киносити
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Синема Стар
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|18:20
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13 сентября, среда
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|Алмаз Синема
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|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|12:10
|Киносити
|14:10
|Киносити
|14:20 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Синема Стар
|16:25 3D
|Победа (Новомосковск)
|18:20
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
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10:10
12:10
14:10
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|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:20
13:25
14:20
15:35
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:20
13:25
14:20
15:35
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
9 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:30
11:20
13:25
15:35
17:40
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
10 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
3D 14:20
|Киносити
|
10:10
12:10
14:10
18:20
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 16:25
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:30