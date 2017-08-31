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Дозор джунглей

Дозор джунглей

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Дэвид Ало
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием «Дозор джунглей» он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов...

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12:10 Киносити
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14:10 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
13:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 3D Алмаз Синема
14:30 3D Синема Стар
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