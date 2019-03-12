Добро пожаловать в Акапулько
Страна:
Болгария, Мексика, США, 2019
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Гильермо Иван
Актеры:
Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
88 мин
У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько. После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.
Сегодня
|17:45
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Завтра
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17 марта, воскресенье
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18 марта, понедельник
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|Алмаз Синема
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17:45
Завтра
|Алмаз Синема
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17:45
16 марта, суббота
|Алмаз Синема
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17:45
17 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
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17:45
18 марта, понедельник
|Алмаз Синема
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17:45