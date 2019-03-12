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Добро пожаловать в Акапулько

Добро пожаловать в Акапулько

Страна:
Болгария, Мексика, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Гильермо Иван
  
Актеры:
Уильям Болдуин, Майкл Мэдсен, Брэдли Грегг, Ана Серрадилья, Майкл Кингсбэйкер, Анна Лаевская, Гильермо Иван, Зэк Роуз, Гильермо Гарсия, Мария Елена Эредия
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

У разработчика компьютерных игр Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект на церемонии вручения наград в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько. После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшен героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а возможно, и целый мир.

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