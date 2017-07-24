Черная вода
Страна:
Россия, 2015
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Роман Каримов
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
118 мин
Сбор в России:
$136 485
Рейтинг Кинопоиска:
5,54
С тех пор как Максим находит заброшенный полуобгоревший корабль, он не может мечтать ни о чем другом, кроме как отремонтировать его, поставить на ход и отправиться на нем в плавание вместе с братом Петром, лечащимся от наркозависимости. Первые шаги сделаны, и Максим прерывает курс лечения брата и забирает его из клиники. Вместе с парнями в плавание отправляется девушка Максима — Полина. На месте троица узнает от деревенских страшную историю о пожаре и проклятии этого судна.
Завтра
|12:00
|Алмаз Синема
|16:50
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|21:55
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26 июля, среда
|12:00
|Алмаз Синема
|16:50
|Киносити
|21:55
|Киносити
Сегодня
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Завтра
|Алмаз Синема
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12:00
|Киносити
|
16:50
21:55
26 июля, среда
|Алмаз Синема
|
12:00
|Киносити
|
16:50
21:55