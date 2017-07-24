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Черная вода

Черная вода

Страна:
Россия, 2015
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Роман Каримов
  
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
118 мин
  
Сбор в России:
$136 485
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,54
          
 

С тех пор как Максим находит заброшенный полуобгоревший корабль, он не может мечтать ни о чем другом, кроме как отремонтировать его, поставить на ход и отправиться на нем в плавание вместе с братом Петром, лечащимся от наркозависимости. Первые шаги сделаны, и Максим прерывает курс лечения брата и забирает его из клиники. Вместе с парнями в плавание отправляется девушка Максима — Полина. На месте троица узнает от деревенских страшную историю о пожаре и проклятии этого судна.

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