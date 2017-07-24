Черная вода

Страна: Россия, 2015

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Роман Каримов

Актеры: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 118 мин

Сбор в России: $136 485

Рейтинг Кинопоиска: 5,54

С тех пор как Максим находит заброшенный полуобгоревший корабль, он не может мечтать ни о чем другом, кроме как отремонтировать его, поставить на ход и отправиться на нем в плавание вместе с братом Петром, лечащимся от наркозависимости. Первые шаги сделаны, и Максим прерывает курс лечения брата и забирает его из клиники. Вместе с парнями в плавание отправляется девушка Максима — Полина. На месте троица узнает от деревенских страшную историю о пожаре и проклятии этого судна.