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Букашки 2

Букашки 2

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.05.2019
 
Режиссер:
Хелен Жиро, Томас Сабо
  
Актеры:
Бруно Саломон, Тьерри Фремон, Стефани Кулон, Жан Нанга, Сара Коэн-Хадриа, Жан-Поль Гуйон, Бо Готье де Кермоаль, Франк Бенезек, Люк Морван
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Божья коровка совершает путешествие по тропическим лесам и прекрасному побережью острова в Карибском море. Она разыскивает своего малыша, который случайно был отправлен в экзотические края. Герою вместе со зрителями и другом-муравьем предстоит столкнуться с местными чудесами природы и жителями-букашками.

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