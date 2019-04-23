Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 02.05.2019

Режиссер: Хелен Жиро, Томас Сабо

Актеры: Бруно Саломон, Тьерри Фремон, Стефани Кулон, Жан Нанга, Сара Коэн-Хадриа, Жан-Поль Гуйон, Бо Готье де Кермоаль, Франк Бенезек, Люк Морван

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 92 мин

Божья коровка совершает путешествие по тропическим лесам и прекрасному побережью острова в Карибском море. Она разыскивает своего малыша, который случайно был отправлен в экзотические края. Герою вместе со зрителями и другом-муравьем предстоит столкнуться с местными чудесами природы и жителями-букашками.