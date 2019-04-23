Букашки 2
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 02.05.2019
Режиссер:
Хелен Жиро, Томас Сабо
Актеры:
Бруно Саломон, Тьерри Фремон, Стефани Кулон, Жан Нанга, Сара Коэн-Хадриа, Жан-Поль Гуйон, Бо Готье де Кермоаль, Франк Бенезек, Люк Морван
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
92 мин
Божья коровка совершает путешествие по тропическим лесам и прекрасному побережью острова в Карибском море. Она разыскивает своего малыша, который случайно был отправлен в экзотические края. Герою вместе со зрителями и другом-муравьем предстоит столкнуться с местными чудесами природы и жителями-букашками.
Сегодня
|12:15
|ДКЖ Кино
Завтра
|12:15
|ДКЖ Кино
27 апреля, суббота
|12:15
|ДКЖ Кино
28 апреля, воскресенье
|12:15
|ДКЖ Кино
29 апреля, понедельник
|12:15
|ДКЖ Кино
30 апреля, вторник
|12:15
|ДКЖ Кино
1 мая, среда
|12:15
|ДКЖ Кино