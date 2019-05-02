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Братство

Братство

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.05.2019
 
Режиссер:
Павел Лунгин
  
Актеры:
Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Александр Кузнецов, Кирилл Ермичев, Роман Колотухин
  
Жанр:
драма, военный
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

 

1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило — не бросать своих.

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Сегодня
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:20 Киносити
11:40 Химик (Ефремов)
11:45 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:50 Киносити
14:50 Киносити
15:40 Синема Стар
16:05 Химик (Ефремов)
17:05 Киносити
17:05 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 Киносити
20:10 Химик (Ефремов)
21:05 Алмаз Синема
21:35 Синема Стар
21:35 Киносити
21:35 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 Киносити
23:50 Киносити
Завтра
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:20 Киносити
11:40 Химик (Ефремов)
11:45 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:50 Киносити
14:50 Киносити
15:40 Синема Стар
16:05 Химик (Ефремов)
17:05 Киносити
17:05 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 Киносити
20:10 Химик (Ефремов)
21:05 Алмаз Синема
21:35 Киносити
21:35 Синема Стар
21:35 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
23:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 Киносити
23:50 Киносити
12 мая, воскресенье
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:20 Киносити
11:40 Химик (Ефремов)
11:45 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:50 Киносити
14:50 Киносити
15:40 Синема Стар
16:05 Химик (Ефремов)
17:05 Киносити
17:05 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 Киносити
20:10 Химик (Ефремов)
21:05 Алмаз Синема
21:35 Киносити
21:35 Киносити
21:35 Синема Стар
22:05 Химик (Ефремов)
23:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 Киносити
23:50 Киносити
13 мая, понедельник
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Киносити
11:45 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:50 Киносити
14:50 Киносити
15:40 Синема Стар
17:05 Киносити
17:05 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Киносити
19:20 Киносити
21:05 Алмаз Синема
21:35 Киносити
21:35 Синема Стар
21:35 Киносити
23:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:50 Киносити
23:50 Киносити
14 мая, вторник
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:10 Киносити
11:40 Химик (Ефремов)
11:45 Алмаз Синема
12:20 Киносити
14:30 Киносити
14:30 Киносити
15:40 Синема Стар
16:05 Химик (Ефремов)
16:45 Киносити
16:45 Киносити
18:50 Киносити
19:00 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Юность (Узловая)
20:10 Химик (Ефремов)
21:05 Алмаз Синема
21:35 Синема Стар
22:00 Киносити
22:00 Киносити
22:05 Химик (Ефремов)
22:45 Киносити
23:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15 мая, среда
10:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:20 Киносити
11:40 Химик (Ефремов)
11:45 Алмаз Синема
12:35 Киносити
14:50 Киносити
14:50 Киносити
15:40 Синема Стар
16:05 Химик (Ефремов)
17:05 Киносити
17:05 Киносити
19:05 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:10 Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 Киносити
20:10 Химик (Ефремов)
21:05 Алмаз Синема
21:35 Синема Стар
21:35 Киносити
21:35 Киносити
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