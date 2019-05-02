Братство
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 10.05.2019
Режиссер:
Павел Лунгин
Актеры:
Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Александр Кузнецов, Кирилл Ермичев, Роман Колотухин
Жанр:
драма, военный
Продолжительноcть:
112 мин
1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило — не бросать своих.
Сегодня
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|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
|14:50
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:40
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|17:05
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|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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|Киносити
|19:20
|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:35
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|Химик (Ефремов)
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:50
|Киносити
|23:50
|Киносити
Завтра
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:20
|Киносити
|11:40
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|14:50
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:40
|Синема Стар
|16:05
|Химик (Ефремов)
|17:05
|Киносити
|17:05
|Киносити
|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:10
|Юность (Узловая)
|19:20
|Киносити
|19:20
|Киносити
|20:10
|Химик (Ефремов)
|21:05
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|22:05
|Химик (Ефремов)
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:50
|Киносити
|23:50
|Киносити
12 мая, воскресенье
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
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|Киносити
|11:40
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|14:50
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:40
|Синема Стар
|16:05
|Химик (Ефремов)
|17:05
|Киносити
|17:05
|Киносити
|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:10
|Юность (Узловая)
|19:20
|Киносити
|19:20
|Киносити
|20:10
|Химик (Ефремов)
|21:05
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|21:35
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|22:05
|Химик (Ефремов)
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:50
|Киносити
|23:50
|Киносити
13 мая, понедельник
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:20
|Киносити
|11:45
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|14:50
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:40
|Синема Стар
|17:05
|Киносити
|17:05
|Киносити
|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:20
|Киносити
|19:20
|Киносити
|21:05
|Алмаз Синема
|21:35
|Киносити
|21:35
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:50
|Киносити
|23:50
|Киносити
14 мая, вторник
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:10
|Киносити
|11:40
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|14:30
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Синема Стар
|16:05
|Химик (Ефремов)
|16:45
|Киносити
|16:45
|Киносити
|18:50
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:10
|Юность (Узловая)
|20:10
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|21:05
|Алмаз Синема
|21:35
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|22:00
|Киносити
|22:00
|Киносити
|22:05
|Химик (Ефремов)
|22:45
|Киносити
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15 мая, среда
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Юность (Узловая)
|10:20
|Киносити
|11:40
|Химик (Ефремов)
|11:45
|Алмаз Синема
|12:35
|Киносити
|14:50
|Киносити
|14:50
|Киносити
|15:40
|Синема Стар
|16:05
|Химик (Ефремов)
|17:05
|Киносити
|17:05
|Киносити
|19:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:10
|Юность (Узловая)
|19:20
|Киносити
|19:20
|Киносити
|20:10
|Химик (Ефремов)
|21:05
|Алмаз Синема
|21:35
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:35
|Киносити
|22:05
|Химик (Ефремов)
|23:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:50
|Киносити
|23:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:20
12:35
14:50
14:50
17:05
17:05
19:20
19:20
21:35
21:35
23:50
23:50
|Синема Стар
|
15:40
21:35
|Химик (Ефремов)
|
11:40
16:05
20:10
22:05
|Юность (Узловая)
|
10:00
19:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:20
12:35
14:50
14:50
17:05
17:05
19:20
19:20
21:35
21:35
23:50
23:50
|Синема Стар
|
15:40
21:35
|Химик (Ефремов)
|
11:40
16:05
20:10
22:05
|Юность (Узловая)
|
10:00
19:10
12 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:20
12:35
14:50
14:50
17:05
17:05
19:20
19:20
21:35
21:35
23:50
23:50
|Синема Стар
|
15:40
21:35
|Химик (Ефремов)
|
11:40
16:05
20:10
22:05
|Юность (Узловая)
|
10:00
19:10
13 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:20
12:35
14:50
14:50
17:05
17:05
19:20
19:20
21:35
21:35
23:50
23:50
|Синема Стар
|
15:40
21:35
14 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:10
12:20
14:30
14:30
16:45
16:45
18:50
19:00
22:00
22:00
22:45
|Синема Стар
|
15:40
21:35
|Химик (Ефремов)
|
11:40
16:05
20:10
22:05
|Юность (Узловая)
|
10:00
19:10
15 мая, среда
|Алмаз Синема
|
11:45
21:05
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
19:05
23:30
|Киносити
|
10:20
12:35
14:50
14:50
17:05
17:05
19:20
19:20
21:35
21:35
23:50
23:50
00:10
00:10
|Синема Стар
|
15:40
21:35
|Химик (Ефремов)
|
11:40
16:05
20:10
22:05
|Юность (Узловая)
|
10:00
19:10