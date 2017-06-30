Блокбастер

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Роман Волобуев

Актеры: Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 83 мин

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницеи? налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивои?, но очень плохо соображающеи? грабительницы по имени Наташа.