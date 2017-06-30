Блокбастер
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Роман Волобуев
Актеры:
Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
83 мин
Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницеи? налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивои?, но очень плохо соображающеи? грабительницы по имени Наташа.
Сегодня
|16:50
|Киносити
Завтра
|16:50
|Киносити
26 июля, среда
|16:50
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
16:50
Завтра
|Киносити
|
16:50
26 июля, среда
|Киносити
|
16:50