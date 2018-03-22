Асса
Страна:
СССР, 1988
Режиссер:
Сергей Соловьев
Актеры:
Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин, Натан Эйдельман, Анатолий Сливников, Герман Шорр, Илья Иванов, Александр Баширов, Виктор Цой, Сергей Рыженко
Жанр:
драма, мелодрама
Продолжительноcть:
153 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,8
Начало 80-х. В зимней Ялте юная подруга крупного теневого дельца встречает музыканта-авангардиста по прозвищу Бананан. Девушка погружается в незнакомый ей ранее мир андерграунда. Открывает новую для себя среду и культуру. Жить прежней жизнью она уже не может. Музыка групп «Кино», «Аквариум», «Браво», «Союз композиторов».