Аполлон-11
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 28.06.2019
Режиссер:
Тодд Дуглас Миллер
Актеры:
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
93 мин
В прокат выходит сенсационная американская картина, которая даст вам возможность вновь пережить одно из величайших приключений в истории человечества. Фильм создан на основе никогда не виденных ранее архивных кадров с 70-миллиметровой плёнки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. «Аполлон-11» введёт вас в святая святых самой знаменитой миссии НАСА — той, что впервые доставила людей на Луну и превратила имена Нила Армстронга и Базза Олдрина в притчу во языцех. Глазами самих астронавтов, команды Центра Управления Полетами и миллионов зрителей на Земле вы сможете увидеть и вместе с ними пережить час за часом те знаменательные дни 1969 года, когда человечество сделало гигантский скачок в будущее.
Сегодня
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
30 июня, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:30
1 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
2 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:20
3 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:05