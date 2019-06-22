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Аполлон-11

Аполлон-11

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.06.2019
 
Режиссер:
Тодд Дуглас Миллер
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

В прокат выходит сенсационная американская картина, которая даст вам возможность вновь пережить одно из величайших приключений в истории человечества. Фильм создан на основе никогда не виденных ранее архивных кадров с 70-миллиметровой плёнки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей. «Аполлон-11» введёт вас в святая святых самой знаменитой миссии НАСА — той, что впервые доставила людей на Луну и превратила имена Нила Армстронга и Базза Олдрина в притчу во языцех. Глазами самих астронавтов, команды Центра Управления Полетами и миллионов зрителей на Земле вы сможете увидеть и вместе с ними пережить час за часом те знаменательные дни 1969 года, когда человечество сделало гигантский скачок в будущее.

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