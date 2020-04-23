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Весенний онлайн-фестиваль «Яблоневый сад. Епифанский палисад»

Весенний онлайн-фестиваль «Яблоневый сад. Епифанский палисад»

25 апреля пройдет первый в этом году онлайн-фестиваль музея-заповедника «Куликово поле». Перед участниками яблочного фестиваля выступит кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров. Ученый проведет два мастер-класса и целый день будет на связи, чтобы ответить на вопросы. В первом видео Вам расскажут, как прививать яблони и вырастить на одном дереве несколько любимых сортов. Второй мастер-класс будет посвящен болезням стволов и ветвей яблонь.



По традиции, смастерим сувениры на память о фестивале вместе с Екатериной Зерновой. Три яблочные поделки в течение дня она предлагает сделать участникам разных возрастов и навыков.

По большей части для творчества необходимы материалы и инструменты, которые легко найдутся в каждом доме или в обычных супермаркетах.
Так, яблочко из ваты и капрона смастерят и малыши, и взрослые. А один урок – для бывалых рукодельников, занимающихся сухим валянием.
 
 
Между кулинарными и творческими заданиями мы предлагаем отправиться на экскурсии в Епифанский Музей купеческого быта. Именно на этой площадке музея-заповедника «Куликово поле» и проводится весенний фестиваль «Сад-Палисад». В этом году, к сожалению, его двери закрыты для посетителей, но участникам онлайн-фестиваля удастся побывать и в экспозиции, и на действующей выставке.
 
 
Программа онлайн-фестиваля:
 
11:00 торжественное открытие онлайн-фестиваля. Видео из Музея купеческого быта в Епифани
 
11:30 мастер-класс для всех от народного мастера Екатерины Зерновой «Украшение-яблоко из ваты». Понадобится: вата, туалетная бумага, клей ПВА, акварельные краски, пластмассовая капсула от чупа-чупса, кисти, ножницы, емкость для воды и для клея, кусочек зеленой ткани или фетра
 
12:00 мастер-класс по садоводству от кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Подковырова
 
12:30 рецепт яблочного расстегая
 
13:30 видеознакомство с выставкой «Ключ сильнее замка»
 
14:00 мастер-класс для бывалых от народного мастера Екатерины Зерновой «Игольница-яблоко в технике сухого валяния». Понадобится: синтепон, шерсть для валяния, иглы для валяния, губка
 
14:30 шуточный тест «Яблочко от яблоньки»
 
15:00 рецепт яблочного расстегая
 
16:00 видеоэкскурсия по выставке «Ключ сильнее замка»: рассказ о появлении ключа и замка
 
16:30 мастер-класс для самых маленьких от народного мастера Екатерины Зерновой «Игрушка-яблоко из капрона». Понадобиться: старые чулки или колготки из капрона, синтепон или вата для набивки, акварельные краски, кисти, вода, веточка, универсальный клей.
 
17:00 мастер-класс по садоводству от кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Подковырова
 
17:30 рецепт яблочного взвара
 
18:00 видеоэкскурсия по выставке «Ключ сильнее замка»: рассказ о ключнике
 
18:30 подведение итогов конкурса яблочных пирогов и фотоколлаж «Чудо-яблоко»

 

Как попасть: зайти в назначенное время на страницу фестиваля в «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в «Facebook».

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
25 апреля 2020, суббота
11:00
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25 апреля 2020, суббота
11:30
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25 апреля 2020, суббота
12:00
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«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хабиб
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16 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
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26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Игра
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25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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