Весенний онлайн-фестиваль «Яблоневый сад. Епифанский палисад»

25 апреля пройдет первый в этом году онлайн-фестиваль музея-заповедника «Куликово поле». Перед участниками яблочного фестиваля выступит кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета Игорь Подковыров. Ученый проведет два мастер-класса и целый день будет на связи, чтобы ответить на вопросы. В первом видео Вам расскажут, как прививать яблони и вырастить на одном дереве несколько любимых сортов. Второй мастер-класс будет посвящен болезням стволов и ветвей яблонь.





По традиции, смастерим сувениры на память о фестивале вместе с Екатериной Зерновой. Три яблочные поделки в течение дня она предлагает сделать участникам разных возрастов и навыков.

По большей части для творчества необходимы материалы и инструменты, которые легко найдутся в каждом доме или в обычных супермаркетах.

Так, яблочко из ваты и капрона смастерят и малыши, и взрослые. А один урок – для бывалых рукодельников, занимающихся сухим валянием.

Между кулинарными и творческими заданиями мы предлагаем отправиться на экскурсии в Епифанский Музей купеческого быта. Именно на этой площадке музея-заповедника «Куликово поле» и проводится весенний фестиваль «Сад-Палисад». В этом году, к сожалению, его двери закрыты для посетителей, но участникам онлайн-фестиваля удастся побывать и в экспозиции, и на действующей выставке.

Программа онлайн-фестиваля: 11:00 торжественное открытие онлайн-фестиваля. Видео из Музея купеческого быта в Епифани 11:30 мастер-класс для всех от народного мастера Екатерины Зерновой «Украшение-яблоко из ваты». Понадобится: вата, туалетная бумага, клей ПВА, акварельные краски, пластмассовая капсула от чупа-чупса, кисти, ножницы, емкость для воды и для клея, кусочек зеленой ткани или фетра 12:00 мастер-класс по садоводству от кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Подковырова 12:30 рецепт яблочного расстегая 13:30 видеознакомство с выставкой «Ключ сильнее замка» 14:00 мастер-класс для бывалых от народного мастера Екатерины Зерновой «Игольница-яблоко в технике сухого валяния». Понадобится: синтепон, шерсть для валяния, иглы для валяния, губка 14:30 шуточный тест «Яблочко от яблоньки» 15:00 рецепт яблочного расстегая 16:00 видеоэкскурсия по выставке «Ключ сильнее замка»: рассказ о появлении ключа и замка 16:30 мастер-класс для самых маленьких от народного мастера Екатерины Зерновой «Игрушка-яблоко из капрона». Понадобиться: старые чулки или колготки из капрона, синтепон или вата для набивки, акварельные краски, кисти, вода, веточка, универсальный клей. 17:00 мастер-класс по садоводству от кандидата сельскохозяйственных наук Игоря Подковырова 17:30 рецепт яблочного взвара 18:00 видеоэкскурсия по выставке «Ключ сильнее замка»: рассказ о ключнике 18:30 подведение итогов конкурса яблочных пирогов и фотоколлаж «Чудо-яблоко»