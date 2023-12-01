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Серебряные струны - 2023

Серебряные струны - 2023

9 декабря в концертном зале Тульской филармонии пройдет Всероссийский фестиваль дирижёров и солистов профессиональных оркестров народных инструментов «Серебряные струны». В нём участвуют ведущие артисты, музыканты и дирижёры из разных городов России.

«Серебряные струны» — это уникальная площадка для творческого общения музыкантов и возможность дальнейшего расширения культурного сотрудничества; фестиваль привлекает интерес к исполнительскому искусству на народных инструментах и самое главное — неизменно становится ярким и незабываемым событием для публики и подлинным праздником для всех, кому дорога национальная культура.

Фестиваль «Серебряные струны - 2023» отмечен важным событием: оркестр русских народных инструментов «Тула» в этом году отмечает з5-летие со дня основания.

В гости к коллективу-юбиляру приедут дирижёры и солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Ярославля, Брянска, Калуги, Курска, Кирова, Вологды, Сургута, Могилева (Республика Беларусь), Ростова.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
9 декабря 2023, суббота
17:00
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