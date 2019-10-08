Метаморфозы. Фестиваль одного дня

В Тульском академическом театре драмы состоится фестивальный проект Академии Н.С. Михалкова, рассказывающий о творчестве великих классиков – А.П. Чехова и И.А. Бунина.

Тула станет одним из четырех городов проведения и примет фестиваль 14 октября. Гостей ждет лекция о жизни и творчестве А.П.Чехова, мастер-класс актерского мастерства, спектакль народного артиста РФ Никиты Михалкова.

14 октября

Малый зал Тульского академического театра

Открытый мастер-класс Бориса Галкина по актерскому мастерству

Время проведения: 12.00-14.00

Вход по предварительной регистрации.

В рамках мастер-класса заслуженный артист РФ, российский актер и режиссёр театра и кино, сценарист и продюсер Борис Галкин предложит участникам серию универсальных упражнений, позволяющую осуществлять профессионально актёрскую игру в порой непростых условиях съёмочной площадки.

Открытая лекция «Врут все: воспоминания об А.П.Чехове и метаморфозы современности».

Время проведения 15.00-17.00

Вход по предварительной регистрации.

Лекцию прочтет ведущий научный сотрудник отдела Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля «Дом-музей А.П. Чехова», кандидат культурологии Виктор Зайцев.

В рамках тематической лекции участникам будет предложено окунуться в мир удивительных воспоминаний о великом русском писателе. Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны.

Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия.

Тульский академический театр драмы им. Горького

«Метаморфозы-3: Враги»

Начало: 19.00

Уточнить цену можно по тел.(4872) 31−11−69

В рамках фестиваля артисты академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова покажут спектакль «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» о творчестве великого русского

классика А.П.Чехова.

Одной из главных особенностей для зрителя является форма воспроизведения спектакля, сочетающая в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки, но и рождающая атмосферу поистине «живого кино».

Постановка – своего рода сложившаяся традиция, которая воплощается в Академии на основе произведений великих классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина. Спектакль, наполненный красочными видеоинсталляциями, представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений великих классиков – «В Париже», «Визитные карточки», «Хористка», «Стёпа», Супруга», «Канитель», «Враги», «Лита».

Режиссеры спектакля – заслуженный артист РФ Игорь Яцко, педагог

Академии Вера Камышникова, актёр, режиссёр Александр Коручеков.

Художник-постановщик – Юрий Купер.

Дизайн звука – Павел Дореули. Хореограф – Виктория Скицкая.

Художественный руководитель постановки – Никита Михалков.



«Метаморфозы. Фестиваль одного дня» – проект Академии Н.С.

Михалкова, рассказывающий о творчестве великих классиков – А.П. Чехова и И.А. Бунина.

Фестиваль будет проходить с 11 по 17 октября и охватит четыре города: Рязань, Тулу, Калугу и Орёл. На фестивале пройдут разнообразные мероприятия: лекции о жизни и творчестве А.П.Чехова совместно с Литературным Домом-музеем А.П.Чехова, мастер-классы для актеров и студентов профильных вузов, показ спектакля творческой лаборатории Академии Н.С. Михалкова «Метаморфозы-3: Враги» в постановке народного артиста РФ Никиты Михалкова.

На протяжении всего Фестиваля будет работать выставка «Чехов. Линия жизни», созданная совместно с Государственным литературно мемориальным музеем-заповедником А.П.Чехова «Мелихово». Она осветит четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта.

Посетители узнают об истоках таланта писателя, его литературной и благотворительной деятельности, увлечениях, дружеских и творческих связях. Все четыре раздела, соответствующие периодам жизни Чехова, будут

проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства.

Мероприятие проводится второй год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.