Туляков приглашают на «Епифанскую ярмарку»

Межрегиональный фестиваль пройдет 11 августа на центральной площади Епифани в Кимовском районе Тульской области. В программе: продажа меда свежего урожая и чемпионат Епифани по пчеловодству, концертная программа «На Дону стоим! Дон славим!» с выступлением ведущих коллективов Тульской области и других регионов, выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества и мастер-классы народных умельцев, соревнования казаков и экскурсии в Музей купеческого быта, который в этом году отмечает 20-летие.

Программа фестиваля:



На Красной площади Епифани:



8.00-16.00 Торговые и медовые ряды

9.00 Освящение меда

10.00-16.00 Казачье подворье от Федерации рубки шашкой «Казарла»



На сцене:



10.10-11.00 Концертная программа Губернаторского духового оркестра

11.00-11.30 Торжественное открытие Епифанской ярмарки. Выступления почетных гостей

11.30 Старт конкурса «Я люблю Епифань. 15 лет спустя»

11.40-13.00 Презентация подворий «Ярмарочный круг»

13.00-13.30 VII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж»

13.30-14.10 Театрализованная игровая программа «Казачьи игры»

14.10-15.00 Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья»

19.00-20.00 Концерт Московского казачьего хора

20.30-22.30 Выступления фольклорных коллективов Тульской области



В Никольском соборе:

15.00-15.40 Концерт духовной музыки. Выступление ансамбля «Куликово поле»



В Музее купеческого быта:

10.00-18.00 Обзорные экскурсии с чаепитием. Входной билет на обзорную экскурсию с чаепитием для всех категорий посетителей в этот день 150 руб. Дети до 7 лет посещают музей бесплатно, но в сопровождении взрослого с оплаченным экскурсионным билетом.



10.00-16.00 Ремесленная слобода: кузнецы и мастера-кукольники, роспись по дереву

10.00-16.00 Рыбный кулинарный мастер-класс на территории усадьбы

12.00 Запуск проекта «Епифань почтовая»



Завершится ярмарка в Епифани праздничным фейерверком в 22.30.

В программе возможны изменения! 0+

