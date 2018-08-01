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Туляков приглашают на «Епифанскую ярмарку»

Туляков приглашают на «Епифанскую ярмарку»

В этот день гостей фестиваля ждут медовые ряды, рыбный кулинарный мастер-класс, конкурсы, игровые и развлекательные программы и многое-многое другое.

Межрегиональный фестиваль пройдет 11 августа на центральной площади Епифани в Кимовском районе Тульской области. В программе: продажа меда свежего урожая и чемпионат Епифани по пчеловодству, концертная программа «На Дону стоим! Дон славим!» с выступлением ведущих коллективов Тульской области и других регионов, выставка-продажа изделий художественного и декоративно-прикладного творчества и мастер-классы народных умельцев, соревнования казаков и экскурсии в Музей купеческого быта, который в этом году отмечает 20-летие.

Программа фестиваля:

На Красной площади Епифани:

8.00-16.00 Торговые и медовые ряды
9.00 Освящение меда
10.00-16.00 Казачье подворье от Федерации рубки шашкой «Казарла»

На сцене:

10.10-11.00 Концертная программа Губернаторского духового оркестра
11.00-11.30 Торжественное открытие Епифанской ярмарки. Выступления почетных гостей
11.30 Старт конкурса «Я люблю Епифань. 15 лет спустя»
11.40-13.00 Презентация подворий «Ярмарочный круг»
13.00-13.30 VII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж»
13.30-14.10 Театрализованная игровая программа «Казачьи игры»
14.10-15.00 Концерт детских творческих коллективов «Ты и я — мы друзья»
19.00-20.00 Концерт Московского казачьего хора
20.30-22.30 Выступления фольклорных коллективов Тульской области

В Никольском соборе:
15.00-15.40 Концерт духовной музыки. Выступление ансамбля «Куликово поле»

В Музее купеческого быта:
10.00-18.00 Обзорные экскурсии с чаепитием. Входной билет на обзорную экскурсию с чаепитием для всех категорий посетителей в этот день 150 руб. Дети до 7 лет посещают музей бесплатно, но в сопровождении взрослого с оплаченным экскурсионным билетом.

10.00-16.00 Ремесленная слобода: кузнецы и мастера-кукольники, роспись по дереву
10.00-16.00 Рыбный кулинарный мастер-класс на территории усадьбы
12.00 Запуск проекта «Епифань почтовая»

Завершится ярмарка в Епифани праздничным фейерверком в 22.30.
В программе возможны изменения! 0+
 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:12 +1
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Место
ЕпифаньКимовский районТульская область

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