Beauty Festival Iris

В SK Royal состоится фестиваль парикмахерского искусства с участием известных мастеров.

Организатор фестиваля — Дмитрий Михин, директор по развитию салона «Ирис».

Впервые в Туле в рамках фестиваля с мастер-классом «Построение точных геометрических стрижек» выступит Виктор Уксусов, топ-стилист, лауреат национальной премии в области индустрии красоты, парикмахер года.

Также в наш город приедут представители Школы концептуальной стрижки Demetrius Максим Воробьёв, Диана Болдырева, Елена Марей.

Всю правду об идеальном блонде расскажет креативный директор Школы красоты «Ирис» и колорист Анастасия Ким.

Создатель и директор салона «Ирис», победитель «Битвы салонов» на телеканале «Пятница», финалист федерального проекта Top Salon Ирина Митичкина преподаст мастер-класс по управлению салоном красоты.

Об актуальных мужских стрижках расскажут представители барбершопа Top Gun Татьяна Яркина и преподаватели Академии Top Gun Москва, призёры всероссийских барбербатлов Денис Губанов и Ринат Азеев.

Свадебный стилист, парикмахер и визажист Светлана Русанова расскажет о лучших причёсках для невесты в 2017 году.

Среди гостей фестиваля ожидаются один из самых востребованных визажистов Тулы Екатерина Паршина, колорист, технолог и совладелица студии красоты Possiamo Наталья Капранова, один из самых востребованных свадебных стилистов России, имидж-консультант и основатель первой в Туле школы шоппинга Наташа Тасевска, создатели сети магазинов «Шевелюра» Александра и Михаил Середкины.