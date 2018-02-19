За тридевять земель

Еще один спектакль, который покажет труппа тольяттинского театра «Дилижанс» в период своего гастрольного тура.

Сюжет постановки составлен по мотивам народных сказок. Царю Алексею исполнилось 33 года, и он решил сыскать себе невесту: красавицу, умницу, рукодельницу. Но во всём царстве не нашлось подходящей девушки...

Узнав о Василисе Прекрасной, томящейся в плену у Кощея Бессмертного, царь отправляет на её поиски Ивана-стрельца, молодого удальца. В тридевятом царстве ему предстоит встреча с Бабой-ягой и Кощеем Бессмертным, а преодолеть злодейские козни и выйти победителем в неравной схватке ему помогает говорящий кот Василий!

Автор сценария, режиссёр и композитор спектакля – Виктор Мартынов.