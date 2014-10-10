афиша
афиша
Регистрация
Тук-тук. Кто там?

Тук-тук. Кто там?

Музыкальная сказка в 2-х действиях. М. Бартенев.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев
 
Помощник режиссера — Надежда Хазанова
 
Художник-постановщик — Татьяна Матус
 
Музыкальное оформление — Игорь Алешин
 
Действующие лица и исполнители:
  •  
  • КОЗА, она же СОВА — Людмила Жильцова
  •  
  • МАНЯ, она же ЛИСА — Ассоль Лучихина
  •  
  • ВОЛК — Евгений Каши
  •  
  • БЕНЯ, он же МЕДВЕДЬ — Станислав Емельяненко
  •  
  • ХОР или ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА — заслуженный артист РФ Селимжан
  • Исмангулов
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
21 октября 2017, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.