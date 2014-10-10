Тук-тук. Кто там?
Музыкальная сказка в 2-х действиях. М. Бартенев.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев
Помощник режиссера — Надежда Хазанова
Художник-постановщик — Татьяна Матус
Музыкальное оформление — Игорь Алешин
Действующие лица и исполнители:
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- КОЗА, она же СОВА — Людмила Жильцова
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- МАНЯ, она же ЛИСА — Ассоль Лучихина
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- ВОЛК — Евгений Каши
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- БЕНЯ, он же МЕДВЕДЬ — Станислав Емельяненко
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- ХОР или ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА — заслуженный артист РФ Селимжан
- Исмангулов
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
21 октября 2017, суббота
12:00