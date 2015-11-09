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Тайна царя Пучеглаза

Тайна царя Пучеглаза

Музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Режиссёр-постановщик и композитор — Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.

Художник-постановщик Ирина Блохина.

художник по костюмам Елена Погожева.

Заколдовал царь Пучеглаз красавицу Алёнушку — превратил в голубицу. Только на один часок выпускает ее на волю-вольную, а сегодня — так и вовсе в последний раз разрешил ей погулять по лесу: взять в жены хочет Алёнушку…

Приключилась в лесу с ней беда, и чудесно спас ее добрый молодец Егорушка, подарил ей свой заветный перстенёк и поклялся освободить от злых чар Пучеглаза, чтобы быть с ней навеки вместе.

Много испытаний предстоит пройти Егорушке: ходить по темным лесам, гнилым болотам, избегнуть хитростей Водяной Царевны, проникнуть в неприступный замок Пучеглаза. Нет, не справился бы Егор один без друга Алёнушки — неутомимого, изобретательного, смелого Кота!

В спектакле заняты артисты:

Егор Гречнев, Евгения Кобзарь, Дмитрий Сокольцов, Надежда Ермакова, Юлия Барабаш, Артём Майдуров, Александр Халилеев

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
4 февраля 2017, суббота
12:00
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