Тайна царя Пучеглаза

Музыкальная сказка по мотивам русских народных сказок.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Режиссёр-постановщик и композитор — Заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.

Художник-постановщик Ирина Блохина.

художник по костюмам Елена Погожева.

Заколдовал царь Пучеглаз красавицу Алёнушку — превратил в голубицу. Только на один часок выпускает ее на волю-вольную, а сегодня — так и вовсе в последний раз разрешил ей погулять по лесу: взять в жены хочет Алёнушку…

Приключилась в лесу с ней беда, и чудесно спас ее добрый молодец Егорушка, подарил ей свой заветный перстенёк и поклялся освободить от злых чар Пучеглаза, чтобы быть с ней навеки вместе.

Много испытаний предстоит пройти Егорушке: ходить по темным лесам, гнилым болотам, избегнуть хитростей Водяной Царевны, проникнуть в неприступный замок Пучеглаза. Нет, не справился бы Егор один без друга Алёнушки — неутомимого, изобретательного, смелого Кота!

В спектакле заняты артисты:

Егор Гречнев, Евгения Кобзарь, Дмитрий Сокольцов, Надежда Ермакова, Юлия Барабаш, Артём Майдуров, Александр Халилеев