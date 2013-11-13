Сказки у самовара
В этом весёлом представлении рассказывается о том, как Лизавета Ивановна выходит замуж за Котофея Ивановича и находит, пройдя сквозь многие приключения, деликатесы к свадебному столу.
Озорные актеры в ярких народных костюмах из русского городского фольклора играют с детьми в загадки, много танцуют и поют, создают из расписных платков красочные куклы, которые в качестве действующих лиц разыгрывают все приключения Лизаветы Ивановны. Актеры показывают чудеса управления куклами, делая их по-настоящему живыми.
Действующие лица и исполнители:
Торговка, Петушок — Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева
Торговец, Кот — Андрей Абрамов, Сергей Буряков, Алексей Копотилов
Девушка, Лиса — Татьяна Еремеева, Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева
Парень, Медведь, Кот — Ринад Кондаев, Андрей Абрамов, Олег Спиренков
Режиссёр-постановщик — Олег Трусов
Сценография, куклы — Марина Кужелева
Костюмы — Лариса Кузьмина
Музыкальное оформление — Игорь Гайденко
Справки по телефону: 36−40−19 (касса); 31−20−97
Стоимость:
- детский (с 1 по 9 ряд) 350 — 400 р.
- взрослый (с 10 по 15 ряд) 300 — 350 р.
- на спектакль для взрослых 300 — 400 р.
- для школьников (в будни) - 150 р.