Сказки у самовара

В этом весёлом представлении рассказывается о том, как Лизавета Ивановна выходит замуж за Котофея Ивановича и находит, пройдя сквозь многие приключения, деликатесы к свадебному столу.

Озорные актеры в ярких народных костюмах из русского городского фольклора играют с детьми в загадки, много танцуют и поют, создают из расписных платков красочные куклы, которые в качестве действующих лиц разыгрывают все приключения Лизаветы Ивановны. Актеры показывают чудеса управления куклами, делая их по-настоящему живыми.

Действующие лица и исполнители:

Торговка, Петушок — Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева

Торговец, Кот — Андрей Абрамов, Сергей Буряков, Алексей Копотилов

Девушка, Лиса — Татьяна Еремеева, Любовь Пахомова, Екатерина Прокопьева

Парень, Медведь, Кот — Ринад Кондаев, Андрей Абрамов, Олег Спиренков

Режиссёр-постановщик — Олег Трусов

Сценография, куклы — Марина Кужелева

Костюмы — Лариса Кузьмина

Музыкальное оформление — Игорь Гайденко



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