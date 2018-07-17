С чаем не скучаем

Как на Руси чаи гоняли? Об этом можно узнать на родине самовара, в Туле. Как и когда появилась традиция чаепития в России, поведают на ярмарке, которая собрала гостей — купцов со всех волостей. Узнать секрет самовара и тульского пряника, заключить выгодную сделку или просто душевно побеседовать можно только за чашкой ароматного чая. Конечно, никто не уйдет с ярмарки без подарков!



Подробная информация и предварительная запись по тел.: +7 4872 36 16 63.





Стоимость билета — 100 р./чел.