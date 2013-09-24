Про Иванушку-дурачка
Режиссер спектакля — заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Сачков.
Пьеса создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя народного фольклора и немного о нас.
Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев.
Действующие лица и исполнители:
- Иванушка-Дурачок — Виталий Прилепский
- Купец / Медведь — Евгений Кудрявцев
- Купчиха / Медведица — Ярославна Прилепская
- Первый Разбойник — Артём Васюков
- Второй Разбойник — Алексей Чуков
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
24 октября 2017, вторник
11:00
3 ноября 2017, пятница
11:00
4 ноября 2017, суббота
12:00