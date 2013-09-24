Про Иванушку-дурачка

Режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев.

Художник-постановщик — Сергей Сачков.

Пьеса создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя народного фольклора и немного о нас.

Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев.

Действующие лица и исполнители: