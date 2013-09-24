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Про Иванушку-дурачка

Про Иванушку-дурачка

Режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев.

Художник-постановщик — Сергей Сачков.

Пьеса создана по мотивам народных сказок. Это история о невероятных приключениях знаменитого героя народного фольклора и немного о нас.

Постановщик сценических боёв — Максим Авдеев.

Действующие лица и исполнители:

  • Иванушка-Дурачок — Виталий Прилепский
  • Купец / Медведь — Евгений Кудрявцев
  • Купчиха / Медведица — Ярославна Прилепская
  • Первый Разбойник — Артём Васюков
  • Второй Разбойник — Алексей Чуков
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
24 октября 2017, вторник
11:00
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3 ноября 2017, пятница
11:00
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4 ноября 2017, суббота
12:00
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