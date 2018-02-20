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Праздник непослушания

Праздник непослушания

История о том, как родители, обиженные на своих детей, решили в воспитательных целях оставить их одних и ушли из города.
Сначала детям было очень весело – можно было питаться одними сладостями и мороженым, прыгать, бегать и драться, а потом...

Что было потом, зрители смогут увидеть в спектакле. И возможно, вслед за героями спектакля дети скажут взрослым: «Мамы и папы! Нам без вас, все равно, что вам без нас».
 

Стоимость: 200Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 февраля 2018, воскресенье
12:00
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