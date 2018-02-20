Праздник непослушания

История о том, как родители, обиженные на своих детей, решили в воспитательных целях оставить их одних и ушли из города.

Сначала детям было очень весело – можно было питаться одними сладостями и мороженым, прыгать, бегать и драться, а потом...



Что было потом, зрители смогут увидеть в спектакле. И возможно, вслед за героями спектакля дети скажут взрослым: «Мамы и папы! Нам без вас, все равно, что вам без нас».



Стоимость: 200Р.