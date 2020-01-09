Новый год на старый лад
В музее «Тульские древности» можно совершить новогоднее путешествие по разным эпохам нашего государства. Вспомнить, как появилась традиция наряжать елку, и те времена, когда лесная красавица была под запретом. На занятии посетителей ждут игры, танцы и веселье, самые активные получат новогодний приз!
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
11 января 2020, суббота
17:00
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
12 - 15 января
₽ Билеты: 100-300 ₽