Новый год на старый лад

В музее «Тульские древности» можно совершить новогоднее путешествие по разным эпохам нашего государства. Вспомнить, как появилась традиция наряжать елку, и те времена, когда лесная красавица была под запретом. На занятии посетителей ждут игры, танцы и веселье, самые активные получат новогодний приз!

Стоимость: 150 р.