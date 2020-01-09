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Новый год на старый лад

Новый год на старый лад

В музее «Тульские древности» можно совершить новогоднее путешествие по разным эпохам нашего государства. Вспомнить, как появилась традиция наряжать елку, и те времена, когда лесная красавица была под запретом. На занятии посетителей ждут игры, танцы и веселье, самые активные получат новогодний приз!

Стоимость: 150 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
11 января 2020, суббота
17:00
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